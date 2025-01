L'Inter avverte Frattesi: si riparlerà di Roma solo dopo il girone Champions

Dopo la forte accelerata dei primi giorni di gennaio, quando la voglia di Davide Frattesi di lasciare l'Inter per trovare più spazio in campo è tornata a galla, si segnala un sostanziale silenzio nei contatti tra il club nerazzurro e la Roma. Il motivo principale è che Marotta e Ausilio hanno messo da subito in chiaro la richiesta per il centrocampista, quei 45 milioni di euro cash che i giallorossi non hanno ancora offerto (e che, a scanso di equivoci, comunque non investiranno: come confermato da Ranieri sono troppi soldi e dunque cercheranno sconti, contropartite o formule 'creative' per accontentare la controparte).