Inter-Fiorentina, prende corpo lo scambio di prestiti Politano-Biraghi

Passi avanti significativi nei discorsi tra Inter e Fiorentina. I due club sarebbero pronti a dar vita allo scambio di prestiti tra Matteo Politano e Marco Biraghi. In sostanza nerazzurri e viola avrebbero già raggiunto un accordo ma mancherebbe 'soltanto' il sì dell'ala 26enne all'operazione. L'ex Sassuolo dopo l'infortunio patito lo scorso 11 luglio (risentimento muscolare ai flessori della coscia destra) ha saltato le prime uscite stagionali ed è rientrato ieri contro il Tottenham giocando per 45' nel ruolo di punta. Conte sorride, l'Inter cresce

Antonio Conte ha apprezzato la sua prestazione ("Ha qualità, è un giocatore brevilineo, bravo nell'uno contro uno. Può fare bene e dare il suo contributo da attaccante) e tuttavia Biraghi, esterno mancino, sarebbe più adatto al 3-5-2 dell'allenatore salentino, ancora in attesa dei colpi nel reparto offensivo. Se lo scambio si concretizzerà i toscani cercheranno di riportare in Italia (sempre con la formula del prestito) Achraf Lazaar, attualmente in forza al Newcastle, per prendere il posto di Biraghi. Sul terzino sinistro marocchino ci sono anche Udinese e Cagliari.