Inter, fatta per Klaassen: ultimo regalo di Marotta e Ausilio a Inzaghi

MANOVRE NERAZZURRE

L'ad nerazzurro ha strappato il sì all'Ajax: il giocatore firmerà un biennale

Il colpo di coda di Beppe Marotta e Piero Ausilio porta dritto in Olanda, a casa Ajax. Come anticipato ai nostri microfoni a margine del sorteggio di Champions, l'ad nerazzurro e il ds hanno chiuso il mercato con il botto regalando a Simone Inzaghi, Davy Klaassen, duttile centrocampista classe 1993 in scadenza di contratto a giugno 2024, che gli olandesi hanno liberato risparmiando almeno l'ultimo anno di ingaggio. Il giocatore è atteso oggi a Milano per le visite mediche per poi firmare un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione a 1.5 netti e andrà a completare un reparto adattato con la conferma di Sensi dopo il fallito assalto a Samardzic e nel quale rimarrà anche Asllani.

L'Inter adesso è completa, costruita al meglio con alternative in ogni ruolo e pronta a dare l'assalto allo scudetto della seconda stella. Inzaghi ha per le mani una fuoriserie nonostante la perdita, in attacco, di due bomber di prima fascia come Lukaku e Dzeko e gli addii a Brozovic e Onana. Il lavoro degli uomini mercato nerazzurri è stato quasi perfetto (fatta eccezione, diciamo, per l'affare Samardzic) e Klaassen altro non è che l'ultimo tassello di una rosa che non sembra avere difetti.

L'estate interista si chiude essenzialmente qui, a meno di qualche ritocchino in uscita al momento non previsto e le prossime ore serviranno solamente per le visite e la firma dell'ultimo arrivato in casa Inter.