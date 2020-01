Inter, Eriksen saluta il Tottenham: lunedì le visite mediche

Lunedì sarà tutto ufficiale: Politano al Napoli e Eriksen all'Inter. Ovviamente dopo le visite mediche, che non promettono però altre sorprese... Tutto fatto tra l'Inter e gli azzurri per l'esterno che farà dunque ritorno a Villa Stuart a Roma per ripeterei test già effettuati quando era in predicato di vestire la maglia giallorossa nell'ambito dello scambio, poi abortito, con Spinazzola. Politano si trasferisce in prestito per 18 mesi con un ingaggio di 2,2 mln a stagione, all'Inter invece 2,5 mln subito più un riscatto di 21 mln, di cui due sotto forma di bonus. Nella stessa giornata di lunedì sono previste le visite mediche per Christian Eriksen: il danese oggi non è nemmeno andato in panchina nella sfida di FA CUp del Tottenham contro il Southampton, segnale inequivocabile che la trattativa (come ribadito già ieri) è chiusa. Non confermate, invece, le voci che lo vorrebbero già domani a San Siro per assistere alla partita dell'Inter contro il Cagliari. Ma l'ipotesi non è affatto da escludere.