MANOVRE NERAZZURRE

Sfoltire e rinforzare. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono attesi da un gennaio frenetico in cui dovranno fare i conti con una sessione di mercato complicata ma allo stesso tempo intrigante. La missione è quella di garantire ad Antonio Conte i giocatori necessari per puntare con decisione allo scudetto e allo stesso tempo completare la costruzione di una squadra che possa, nel giro di pochi anni, essere molto competitiva anche in Champions. Il nodo da sciogliere riguarda innanzitutto le uscite. Eriksen è pronto a lasciare l'Inter dopo un anno di incomprensioni con il tecnico e la sola incognita a una partenza scontata è la destinazione, con il Psg che potrebbe accelerare nei prossimi giorni nel caso in cui la panchina dovesse essere affidata, come sembra, a Pochettino.

Nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta parlando con l'Arsenal e provando a capire quale margine vi sia per chiudere l'affare senza mettere a bilancio sanguinose minusvalenze. Il sostituto di Eriksen è già stato individuato e tutto porta al Papu Gomez. L'argentino ha definitivamente rotto con Gasperini, che ne ha chiesto la cessione, e l'Atalanta è pronta a trattare ma chiede non meno di 10 milioni per lasciar partire il suo ex capitano. L'ingaggio, circa tre milioni, è alla portata dell'Inter e la destinazione è gradita dal giocatore, che non vorrebbe allontanarsi da Bergamo dove la sua famiglia vive e continuerà a vivere.

L'altra lacuna da colmare riguarda l'esterno sinistro, con i soliti due nomi segnalati da Antonio Conte, vale a dire, in ordine di preferenza, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Il tecnico nerazzurro conosce bene entrambi e ne apprezza le qualità fisiche e tecniche. Insomma sarebbe felice di poter disporre di chiunque di loro due. Anche in questo caso, però, serve un'uscita. Nainggolan è pronto a lasciare Milano possibilmente per tornare al Cagliari, ma la trattativa con i sardi è già fallita a ottobre e l'Inter ha chiarito nuovamente di non aver alcuna intenzione di regalare Radja. Chi lo vuole, se lo vuole davvero, deve mettere mano al portafoglio.

Qualcosa potrebbe muoversi anche in mezzo al campo, dove Conte continua intimamente a pensare di aver bisogno di un uomo capace di garantire copertura alla linea a tre di difesa ma anche di inserirsi in zona gol. Paredes potrebbe essere inserito in una trattativa con il Psg per Eriksen ma non convince del tutto il tecnico, che vorrebbe un giocatore di maggior dinamismo. Ma il tempo e il denaro potrebbero costringere Conte ad abbassare le pretese. A meno che l'inverno non porti occasioni realmente da non perdere.