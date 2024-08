Inter: documenti arrivati in sede, venerdì Palacios firma

INTER

C'erano da sistemare alcune questioni burocratiche, ora il via libera. Inzaghi avrà finalmente il difensore che aspettava

© Instagram Via libera per Tomas Palacios all'Inter, ora manca soltanto l'annuncio ufficiale. Dopo la soluzione di un problema burocratico tra l'Independiente Rivadavia, squadra in cui il calciatore è in prestito (e che ha il diritto di riscattare il 50% del cartellino), e il Talleres, club proprietario del cartellino, Nella sede nerazzurra sono infatti arrivati tutti i documenti necessari per chiudere l'operazione. Il club nerazzurro aveva raggiunto un accordo da 6,5 più 3 bonus legati alle presenze del calciatore, distribuiti tra Talleres e Rivadavia. Venerdì il difensore classe 2003 firmerà un contratto quinquennale da circa 600.000 euro a stagione.

Palacios era sbarcato a Milano domenica scorsa e lunedì ha effettuato prima le visite mediche al Coni per poi ottenere l'idoneità sportiva. La firma era slittata appunto per questioni burocratiche. Ora finalmente Inzaghi potrà contare sul nuovo rinforzo per la difesa che tanto aspettava.