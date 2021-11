Inter, De Vrij: "Io al Tottenham? Conte non mi ancora ha chiamato"

MERCATO

La trattativa per il rinnovo del difensore olandese è ferma, ma lui allontana i rumors di mercato: "Collegamento facile perché ho già lavorato con lui a Milano"

Con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham, il mercato è tornato di moda anche fuori stagione. Tra i tanti nomi accostati agli Spurs negli ultimi giorni anche quello di Stefan de Vrij, che però dal ritiro dell’Olanda respinge ogni voce circa un suo possibile trasferimento in Inghilterra: "Nego queste voci, non so niente di niente - ha detto il difensore olandese a Ziggo Sport - Il collegamento col Tottenham è dovuto all'arrivo in panchina di Antonio Conte, che mi ha già allenato a Milano. Ma lui non mi ha ancora chiamato". Getty Images

“Sono concentrato sulla nazionale, questa è la mia priorità al momento, poi penserò all'Inter. Di certo non penserò al Tottenham", ha aggiunto De Vrij, che allontana i rumors di mercato per concentrarsi solo sulla sfida alla Norvegia di martedì sera (in diretta su Canale 20 alle 20.45 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero).

De Vrij, classe 1992, è arrivato a parametro zero dalla Lazio nell'estate del 2018 ed è sotto contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da 3,8 milioni di euro netti all'anno. Già diversi mesi fa l’Inter e l’agente del giocatore, Mino Raiola, avevano iniziato a discutere del prolungamento dell'accordo, ma poi la trattativa si è arenata: l'entourage del calciatore chiede una cifra vicina ai 6 milioni di euro netti stagione, richiesta che l’Inter considera troppo elevata. In questa fase di stallo potrebbe inserirsi il Tottenham, magari Conte farà la telefonata che non ha ancora fatto...

