Inter, countdown per Lukaku: in arrivo mercoledì per visite e firma

IL COLPO

Il belga si trova in Costa Smeralda in vacanza, ma sta lavorando sodo per farsi trovare pronto alla ripresa in nerazzurro

In casa Inter è partito il countdown per Romelu Lukaku. Per il ritorno del belga in nerazzurro ormai è tutto fatto da giorni e mancano solo gli ultimi particolari per completare il puzzle e concludere l'affare. Nel dettaglio Big Rom è atteso mercoledì a Milano per sostenere le visite di rito e poi mettere tutto nero su bianco. Un giorno in anticipo rispetto ai piani iniziali dell'attaccante, che nel frattempo sta trascorrendo le sue vacanze in Costa Smeralda tra allenamenti personalizzati, massaggi e crio-terapia. Tutto per farsi trovare subito al top alla ripresa dei lavori nel ritiro nerazzurro. © Getty Images

Vedi anche inter Lukaku, il messaggio della Curva Nord: "Ora palla lunga e pedalare. Trattato come un Re, ora è uno come tanti"

A Milano, dunque, il 29 giugno scatterà il Lukaku-day. Il belga arriverà a Linate con un volo privato da Olbia e poi inizierà la consueta trafila dei test fisici e della firma. Ad attenderlo, visto il comunicato della Curva Nord, all'aeroporto molto probabilmente non ci saranno gli ultrà come due anni fa. Ma per Big Rom l'attesa a Milano resta comunque alta.

Una volta atterrato, l'attaccante effettuerà le visite all'Humanitas di Rozzano, poi effettuerà il passaggio al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Il momento clou della giornata però arriverà nel pomeriggio in viale della Liberazione. Completate le visite, Lukaku si presenterà infatti in sede per stringere la mano al presidente Steven Zhang a Beppe Marotta e Piero Ausilio e per dare ufficialmente il via al suo bis in nerazzurro. Un bis molto atteso e per cui il diretto interessato vuole farsi trovare prontissimo.

In Sardegna Big Rom si è infatti portato preparatore, massaggiatore e macchinari per la crio-terapia. Un mix perfetto per prepararsi al meglio in vista del ritorno in Serie A. Dopo la firma, del resto, il belga tornerà subito in Costa Smeralda per terminare le vacanze e continuare a lavorare sodo in vista dell'inizio del ritiro. Date alla mano, il gruppo nerazzurro si riunirà il 6 luglio, ma Lukaku dovrebbe raggiungere Simone Inzaghi & Co. intorno al 10 luglio.