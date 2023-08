Inter, Marotta: "Pavard? Siamo messi bene. Sanchez al posto di Correa? Ci può stare"

© ansa

Dopo l'esordio vincente contro il Monza, l'Inter è ora alle prese con le ultime mosse di mercato. L'obiettivo dichiarato, il primo almeno da centrare in questi ultimi giorni di trasferimenti, è il difensore del Bayern Benjamin Pavard: "Annuncio oggi? No, oggi no" questo ha dichiarato l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta a Radio Serie A. "Ma siamo messi bene. Abbiamo puntato molto alto in questa esigenza, siamo molto ambiziosi. Non è un'illusione. Spesso ci dicono che vogliamo illudere la gente, non è affatto così. Noi puntiamo obiettivi alti. Vogliamo gente forte. Vogliamo un mix tra giovani e meno giovani. Con i soli giovani non vinci nulla, ci vuole equilibrio". Spazio anche, ovviamente, alla questione Lukaku, a quanto successo in questa turbolenta estate: "E' stata una delusione umana, molto profonda. Non so cosa farà ora, non mi interessa. Difficile però a questo punto, visto che mancano pochi igorni, vederlo in un'altra squadra italiana (chiaro riferimento alla Juve, ndr). Ma in realtà non so cosa accadrà". Chiaro anche sulla possibilità che Correa possa trovare un'altra sistemazione, aprendo le porte al ritorno di Sanchez: "Sì, ci può stare".