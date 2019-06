Inter, c'è l'accordo con Lukaku

20/06/2019

A piccoli passi l'Inter si avvicina a Romelu Lukaku , l'obiettivo numero 1 di Antonio Conte per l'attacco nerazzurro. Secondo il tabloid britannico 'The Sun', infatti, il bomber belga e il club hanno trovato l'accordo sull'ingaggio, che sarà di 9 milioni di sterline l'anno (9,7 mln di euro). Resta, però, sempre da convincere il Manchester United, che non si smuove dalla richiesta di 75 milioni di sterline (al cambio circa 84 milioni di euro).

L'Inter vuole Lukaku e Lukaku vuole l'Inter, ma i due promessi sposi devono ancora fare i conti con il terzo incomodo, ovvero il Manchester United. Il bomber belga non ha mai legato con Solskjaer ed è finito sul mercato, ma dalle parti di Old Trafford non hanno la minima intenzione di svenderlo e vogliono rientrare quasi per intero della cifra versata all'Everton nell'estate 2017. Al momento i Red Devils non sono disposti nemmeno a inserire una contropartita tecnica (ai tempi di Mourinho piaceva Perisic), ma al tempo stesso hanno bisogno di cash per i grandi investimenti previsti in estate.



Se le cifre rimarranno queste senza essere limate, in casa Inter diventa dunque fondamentale la cessione di Mauro Icardi che garantirebbe il tesoretto per andare all'assalto del preferito di Antonio Conte.