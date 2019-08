Inter-Biraghi, la Fiorentina conferma: "C'è una trattativa"

"BIraghi è un giocatore importante per noi ma quando una squadra come l’Inter lo chiede non puoi non valutare l’offerta. Adesso è nostro. Vediamo...". La Fiorentina, attraverso le parole di Giancarlo Antognoni rilasciate a Rai Sport prima della sfida del terzo turno di Coppa Italia contro il Monza, conferma la trattativa con i nerazzurri per il terzino viola. Martedì le due società si incontreranno per definire lo scambio di prestiti (con diritto di riscatto) tra Biraghi e Politano, che finirebbe in viola, Nell'affare potrebbe entrare anche Dimarco, sempre in prestito alla Fiorentina.