Inter: Benfica in sede per chiudere per Joao Mario. Kolarov fino al 2022

IL BLITZ

Accelerata delle Aquile per il centrocampista dopo il mancato accordo tra nerazzurri e Sporting. Rinnovo per il serbo

Il Benfica accelera per Joao Mario dopo il mancato accordo tra l'Inter, proprietaria del cartellino del centrocampista, e lo Sporting Lisbona, club in cui ha giocato nell'ultima stagione in prestito e con cui ha vinto il titolo portoghese. La dirigenza delle Aquile, compreso il ds Rui Costa, è nella sede nerazzurra per cercare di chiudere la trattativa. Si parla di un'operazione da 7,5 milioni di euro. Intanto Kolarov ha rinnovato fino al 2022.

Il Benfica non ha perso tempo e, di fronte al mancato affondo dello Sporting Lisbona - che si sentiva 'forte' della clausola anti-rivali presente nel contratto del trasferimento del giocatore nel 2016 all'Inter, che prevedeva una penale da 30 milioni di euro in caso di cessione a un'altra squadra portoghese - ha prima raggiunto un accordo con Joao Mario e poi preparato un blitz a Milano per incontrare l'Inter per trovare un'intesa. Prima del trasferimento nella sede nerazzurra, il ds del Benfica Rui Costa ha incontrato l'agente del giocatore Federico Pastorello.



Intanto l'Inter ha annunciato il rinnovo del contratto di Kolarov per un'altra stagione. "FC Internazionale Milano - si legge nella nota - comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar Kolarov: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022".