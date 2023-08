Inter, riecco Balogun: nuovi contatti con l'Arsenal, che apre

inter

La trattativa per Scamacca si fa difficile, i nerazzurri tornano sul primo obiettivo. Beto l'alternativa

L'Atalanta si è molto avvicinata a Gianluca Scamacca e l'Inter non sembra avere voglia di un ulteriore rilancio, ecco perché i nerazzurri nelle ultime ore hanno riallacciato i contatti con l'Arsenal per Folarin Balogun. L'americano, che ha anche cittadinanza inglese, era da sempre il primo obiettivo una volta sfumato Lukaku ma il muro dei Gunners aveva fatto desistere la dirigenza interista che invece, spiega Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ha ricevuto la prima apertura sulla base di 35 milioni di euro.

Nella lista dei nomi valutati dall'Inter resta pure Beto. I nerazzurri in questo caso approfitterebbero della trattativa con l'Udinese per Samardzic e Fabbian per mettere sul tavolo anche il centravanti portoghese. Costa meno di Scamacca e ha solo un anno in più.

Vedi anche inter Inter, rilancio per Scamacca: 25 milioni più bonus al West Ham