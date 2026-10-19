Carlos Augusto in "versione Dimarco": segna ed è determinante, Chivu studia in che posizione piazzarlo

Sarà un caso, chissà. Ma le galoppate in avanti e all'indietro di Carlos ne fanno una certezza in entrambe le fasi. E in viale della Liberazione queste performance non possono essere ignorate in ottica rinnovo. Il brasiliano se lo sta meritando a suon di gol (già tre) e assist (due). Chivu si affida al suo "imperatore" per invertire il trend in Europa. Un ecosistema in cui corse senza sosta, il contributo nell'area avversaria e la difesa della propria (vero Inter?) rappresentano gli ingredienti principali per fare strada.