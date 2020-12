Inter, Ausilio: "Nainggolan non lo regaliamo. Papu? Seguito la vicenda, c'è stima"

"Nainggolan via a gennaio? Vediamo. Con lui abbiamo parlato anche recentemente. Al di là di qualche infortunio, ha lavorato bene ed è stato un professionista esemplare. Abbiamo cercato di capire quali sono le sue esigenze. Vorrebbe giocare di più, noi non regaliamo niente a nessuno. Ma se potremo accontentarlo lo faremo". Prima della partita di campionato contro lo Spezia, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha fatto il punto sulla situazione del belga. Sul Papu Gomez, accostato anche ai nerazzurri: "Abbiamo seguito la situazione. La stima e la considerazione c'è per Gomez come per tutti, ma eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. L'Atalanta ne ha tanti di elementi bravi".