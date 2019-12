Inter, assalto a Kulusevski: sul piatto Dimarco e Barrow

MERCATO

"Kulusevski è un giocatore pazzesco, ha grandissime qualità, ha tutto per diventare una stella mondiale. Tante squadre lo vogliono, ma per fortuna è nostro e abbiamo tanto tempo per decidere cosa fare" ha detto il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, del gioiello svedese di origine macedone, ma in realtà i colloqui tra il club bergamasco e l'Inter per gennaio sono fitti, si cerca la formula giusta per accontentare anche il Parma, dove Kulusevski è esploso in questa prima parte di stagione. D'Aversa: "Kulusevski? Dipendesse da me..."

Come riporta La gazzetta dello Sport, Conte, Marotta e Ausilio, dopo averlo osservato per mesi, si sono convinti che quello dello svedese classe 2000 sia il profilo giusto per provare a contendere lo scudetto alla Juventus fino alla fine e sono al lavoro per trovare la formula giusta, che secondo il quotidiano rosa dovrà prevedere, oltre al pagamento di circa 40 milioni all'Atalanta per il cartellino, anche una sorta di indennizzo per i gialloblù, che dovrebbe concretizzarsi in due giocatori.

Il primo nome sul piatto sarebbe quello di Dimarco, ai margini nella rosa di Conte e già in Emilia lo scorso anno, mentre il secondo sarebbe quello di Barrow, attaccante dell'Atalanta che quest'anno sta trovando meno spazio e che piace anche al Verona. In casa Inter c'è ottimismo circa la buona riuscita dell'operazione, ma se l'affare dovesse complicarsi i nerazzurri virerebbero su Rodrigo De Paul, il cui agente, Jimenez, è stato a Milano nei giorni scorsi.