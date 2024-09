Inter, Asllani rinnova il contratto fino al 2028

UFFICIALE

Il centrocampista albanese ha prolungato per una stagione l'accordo in scadenza nel 2027

© Getty Images All'indomani del pareggio con il Monza e a due giorni dal debutto in Champions League contro il Manchester City, 'Inter ha annunciato il rinnovo del contratto di Kristjan Asllani. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Kristjan Asllani: il centrocampista classe 2002 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028", si legge nel comunicato ufficiale.

Asllani era stato acquistato dall'Empoli per una cifra attorno ai 15 milioni di euro nell'estate del 2022. In poco più di due stagioni ha racimolato 64 presenze e un gol in nerazzurro. Inzaghi gli ha ritagliato il ruolo di vice-Calhanoglu e ieri a Monza è partito titolare grazie al mini-turnover del tecnico dell'Inter.

ASLLANI: "CONTENTISSIMO, CI VEDIAMO A SAN SIRO"

Sono state affidate ai canali social del club le prime parole di Asllani dopo il rinnovo di contratto: "Sono contentissimo di continuare questa avventura con voi, ci vediamo presto a San Siro", ha detto il centrocampista in un messaggio rivolto ai tifosi nerazzurri.

L'INTER ANNUNCIA IL RINNOVO DI ASLLANI



Vedi anche