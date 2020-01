Inter, è arrivato Eriksen: giornata di visite e firma

ECCO L'ULTIMO COLPO

Finalmente Eriksen. Chiusa a lieto fine la telenovela, l'Inter abbraccia il centrocampista danese, che è sbarcato all'aeroporto di Linate con un volo privato proveniente da Londra, accompagnato dal suo agente Martin Schoots. Per l'ormai ex Tottenham giornata di viste mediche alla Clinica Humanitas e al Coni per l'idoneità sportiva, cui seguirà la firma del contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024 per 7,5 milioni di euro più bonus a stagione.

Il primo contatto di Eriksen con Appiano Gentile potrebbe avvenire martedì, visto che l'Inter sta preparando il quarto di finale di mercoledì sera in Coppa Italia contro la Fiorentina. La prima convocazione dovrebbe arrivare per la trasferta di domenica a Udine. Al Tottenham il club nerazzurro verserà 20 milioni di euro, senza bonus, più la percentuale di solidarietà (ovvero il 5% in più). Gli Spurs potranno contare anche sull’incasso di una partita amichevole da organizzare proprio con l’Inter.