Inter, ancora ostacoli per Lukaku e Dzeko

18/06/2019

L'ostacolo della richiesta di 70/80 milioni in contanti che per il momento non scende non va però sottovalutata. Scartata dagli inglesi la contropartita tecnica Icardi, di recente, i due club stanno provando ad imbastire qualcosa mettendo in mezzo Ivan Perisic.



Conte però di attaccanti ne ha chiesti due, indipendentemetne dal futuro di Icardi: l'altro è Dzeko, anche lui già in accordo totale con il club dei cinesi, ma con la Roma persiste ancora una differenza di 5-6 milioni tra domanda e offerta, dopo che l'Inter ha proposto 13 milioni più uno e mezzo di bonus.



Quasi tutte certezze invece quelle che gradualmente dovrebbero accompagnare Barella in neroazzurro; un accordo da 2 milioni e mezzo all'anno per 5 anni con il giocatore e una proposta ben modulata dall'Inter al Cagliari che si aspetta qualcosa in più, ma ha capito che sul giocatore non ci sono per il momento possibilità di rilancio a breve da parte di altri club.



Il ds Ausilio e l'intermediario che sta curando i rapporti con l'Hertha Berlino stanno cercando di chiudere per Valentino Lazaro, esterno destro chiesto da Conte, valutato sui 25 milioni.