Inter, anche il Chelsea su Lukaku: pronti 90 milioni di sterline

MERCATO

I nerazzurri sono decisi a rifiutare come avevo già fatto col City

La Premier League torna a bussare alla porta dell'Inter. Romelu Lukaku è l'oggetto del desiderio dei club inglesi più importanti che ora vogliono far di tutto per riportarlo indietro. Ci aveva provato, senza successo, il Manchester City di Pep Guardiola e ci prova anche, stando al Sun, anche il Chelsea. afp

Il club londinese, avrebbe, infatti individuato nell'attaccante belga (dopo aver detto addio ad Haaland) il profilo del giocatore idea per il gioco di Tuchel.

Romelu è un bomber di razza, ma oltre a segnare sa essere uomo squadra e si è visto. Un ritorno nei Blues dopo 7 anni e varie peregrinazioni in giro per la Gran Bretagna. Anche perché Timo Werner, e lo si è visto nella semifinale di Champions contro il Real Madrid, non dà le garanzie sperate.

Offerta monstre che però in casa Inter sono certamente decisi a rifiutare. Lukaku è sempre al centro del progetto di Antonio Conte che lo ha voluto e rilanciato. Ora è tempo di godersi i frutto di tanto lavoro.