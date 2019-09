Icardi-PSG ci siamo: Wanda Nara lascia lo studio di Tiki Taka

La telenovela Mauro Icardi-Inter potrebbe essere giunta all'ultima puntata. Il colpo di scena durante la diretta di Tiki Taka con Wanda Nara che alle 00:40 ha dovuto abbandonare lo studio per "un impegno di lavoro". Qualcosa si è mosso e la moglie-agente dell'attaccante si è lasciata scappare un indizio: "Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile". Tutti gli indizi portano sotto la Tour Eiffel dove c'è il Psg ad attenderlo. I parigini sono piombati su Maurito visti gli infortuni di Mbappé e Cavani e i nerazzurri hanno aperto alla cessione in prestito. Secco o con diritto di riscatto: Marotta e Leonardo sono vicini all'intesa. A decidere sarà come sempre la volontà di Icardi che fino ad adesso aveva puntato i piedi, ma nelle ultime ore si è convinto a intraprendere una nuova avventura all'estero.

Tutto sembra volgere verso il sereno e quindi è ipotizzabile che ci sia anche la fumata bianca sull'allungamento del contratto coi nerazzurri per un ulteriore stagione, fino al 2o22. Il che permetterebbe all'Inter di gestire tra un anno Icardi senza la spada di Damocle di una scadenza vicinissima.