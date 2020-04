Giroud-Inter non s'ha da fare: il Chelsea esercita il rinnovo annuale

Il matrimonio tra Olivier Giroud e l'Inter non s'ha da fare. I promessi sposi del calciomercato degli ultimi mesi hanno incontrato un nuovo intoppo a sorpresa: il Chelsea ha esercitato la clausola di rinnovo contrattuale del francese che ora scadrà nel 2021. Giroud si sarebbe liberato a costo zero a fine stagione, ma ora servirà un indennizzo ai Blues per convincerli a lasciarlo partire.