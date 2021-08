Dzeko, finalmente Inter: subito in campo contro la Dinamo Kiev

FINE TELENOVELA

L'attaccante bosniaco ha sbloccato la trattativa con la Roma rinunciando a metà della mensilità di luglio

Edin Dzeko è un nuovo giocatore dell'Inter. L'affare con la Roma si è sbloccato poche ore prima dell'ultima amichevole dei nerazzurri contro la Dinamo Kiev dopo che il bosniaco e la società giallorossa avevano intrapreso un braccio di ferro legato alla mensilità arretrata di luglio. Dzeko avrebbe rinunciato alla metà di quanto gli spettava pur di sbloccare il trasferimento ed a essere in campo già contro gli ucraini. Dzeko nerazzurro: esordio con gol con l'Inter Getty Images

Nemmeno il tempo di annunciarlo ufficialmente, e il comunicato del club è arrivato dopo la distinta consegnata agli arbitri per la sfida contro la Dinamo Kiev a Monza, e Dzeko ha già vestito di nerazzurro per la prima volta sotto la guida di Simone Inzaghi, ansioso a una settimana dal via del campionato di testarlo direttamente.

Del resto l'affare era già stato definito con la Roma e a dimostrarlo c'erano una serie di prove come le visite mediche con l'Inter, seguite dalla seduta individuale ad Appiano Gentile e la foto con gli ultras della Curva Nord nerazzurra. Eppure mancava un tassello per l'ok definitivo, una disputa sulla mensilità di luglio con la Roma rimasta in arretrato che lo stesso giocatore ha deciso di sbloccare rinunciando di fatto alla metà della stessa, circa 200mila euro per poter essere in campo con i nuovi compagni al Brianteo.

Con Sanchez infortunato e Lautaro Martinez squalificato, oltre che acciaccato, proprio Dzeko sarà titolare all'esordio stagionale in Serie A contro il Genoa. Niente amichevole invece per il giovane Satriano, fermato da un affaticamento al polpaccio.