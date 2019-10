Barcellona, si cerca il post-Suarez: spuntano Lautaro e Leao

MERCATO

Il Barcellona è a caccia del numero 9 del futuro. Un giocatore in grado di raccogliere la pesante eredità di Luis Suarez. E le tracce portano dritte dritte a Milano. La stampa spagnola, infatti, rivela il crescente interesse del club blaugrana per i due attaccanti delle milanesi: Lautaro Martinez, sponda Inter, e Rafael Leao accasato al Milan. Lautaro è già un leader

A gennaio Suarez spegnerà 33 candeline e il Barcellona non vuole farsi trovare impreparato: c'è da costruire una strategia tecnica per il futuro. L'obiettivo è assicurarsi un giovane attaccante in grado di non far rimpiangere l'uruguaiano. E se il nome di Lautaro Martinez gira tra i corridoi della sede catalana già da tempo, la vera novità è rappresentata dal giovane talento del Milan Rafael Leao. L'attaccante si è rivelato una delle poche note positive di questo inizio di stagione per i rossoneri e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

In pole rimane comunque il centravanti argentino dell'Inter, che ha stupito i dirigenti del Barcellona anche durante la recente sfida di Champions League al Camp Nou, con un goal che aveva fatto vacillare la squadra di Valverde e acceso le speranze dei nerazzurri.

Oltre a Lautaro e a Leao gli altri due nomi monitorati con attenzione dagli scout del Barça sono quelli di Donyell Malen, rivelazione del Psv con 10 goal in 9 presenze in Eredivisie, e Victor Osimhen, centravanti del Lille, attualmente capocannoniere della Ligue 1 con 7 gol in 9 partite. Il mercato è ancora lontano, ma le sirene del Barcellona chiamano e molte volte, si sa, sono davvero irresistibili.