Cesar Azpilicueta all'Inter: chi è il difensore che arriva dal Chelsea

Nato in Spagna, cresciuto in Francia, maturato in Inghilterra. A Cesar Azpilicueta, difensore e capitano del Chelsea, tra i campionati top manca (quasi) solo la Serie A, ma l'Italia la abbraccerà molto presto. Il terzino, che nella personale bacheca vanta addirittura 14 trofei, diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. Lo spagnolo si libererà consensualmente dai Blues, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno del 2024, e nel giro di qualche giorno si aggiungerà alla batteria di difensori a disposizione di Simone Inzaghi per l'Inter che verrà. Il Chelsea non farà opposizione e consentirà al difensore di liberarsi a titolo gratuito.