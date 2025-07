Reduce dalla vittoria al Mondiale per Club disputato negli Usa, il Chelsea non intende fermarsi sul mercato. I Blues hanno ormai chiuso l'arrivo di Jorrel Hato dall'Ajax (affare da 40 milioni di euro più bonus) e si apprestano ad affondare definitivamente il colpo per Xavi Simons, in uscita dal Lipsia. Al momento i tedeschi continuano a chiedere 65 mln, con gli inglesi che non hanno superato quota 55.