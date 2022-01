Inter, si prepara il clamoroso assalto a Dybala: se non rinnova con la Juve...

MERCATO

Dopo la finale di Supercoppa, La Gazzetta dello Sport lancia la bomba di mercato: gli addii di Vidal e Vecino libererebbero le risorse necessarie

Una clamorosa indiscrezione di mercato sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport: l'Inter starebbe preparando l'assalto a Paulo Dybala, che non sentirebbe più la fiducia della Juventus e non rinnoverà il suo contratto in scadenza a fine stagione con i bianconeri. Beppe Marotta, che stravede per la Joya, avrebbe già pronta l'offerta per convincerlo e gli addii di Vidal e Vecino libererebbero le risorse necessarie per soddisfare le richieste dell'argentino.

Dopo aver portato via al Milan Calhanoglu a parametro zero la scorsa estate, l'ad nerazzurro sogna per la prossima l'ultimo sgarbo al suo ex club. Marotta è ancora molto ben informato della situazione intorno a Dybala e già lo scorso ottobre, quando il rinnovo tra la Joya e i bianconeri sembrava cosa fatta, aveva dichiarato al Festival dello Sport: "Ancora oggi non ha mica firmato con la Juve...".

Quella dei nerazzurri non è quindi un'azione di disturbo nella trattativa per il rinnovo tra la Juve e il suo attaccante, ma un'idea concreta nata tanto tempo fa. Un'idea che però potrà diventare progetto saltanto da febbraio, perché fino alla fine del mercato invernale - si legge sul quotidiano rosa - Dybala darà priorità alla Juve.

Dal canto suo però il giocatore sarebbe scontento delle ultime dichiarazioni di Arrivabene e non si spigherebbe la retromarcia dei suoi dirigenti, che oggi vorrebbero ridiscutere i termini di un accordo che di fatto era stato raggiunto. La Joya riflette e intanto si guarda intorno, alla finestra ci sono anche il Barcellona e il Tottenham di Antonio Conte, che lo conosce benissimo. Vedi anche Mercato Juve, Arrivabene: "Rinnovo Dybala? Dimostri di valere il valore che gli si dà"

Il corteggiamento dell'Inter è iniziato e a giugno, dopo gli addii di Vidal e Vecino, il monte ingaggi nerazzurro sarà decisamente più leggero dell’attuale: se Dybala non rinnoverà l'Inter si farà trovare pronta.

Vedi anche juventus La Juve ha dei dubbi e Dybala si arrabbia: non vuole più rinnovare