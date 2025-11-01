Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, si complica la pista Guehi

01 Nov 2025 - 16:20
© IPA

© IPA

L'Inter continua a pensare al futuro. I nerazzurri la prossima estate dovranno inserire almeno un difensore centrale vista la probabile partenza di Francesco Acerbi. Uno dei nomi più chiacchierati in questo periodo è quello di Marc Guehi. Il difensore inglese del Crystal Palace è in scadenza e ha già fatto sapere ai londinesi che non rinnoverà il suo contratto. Per questo motivo, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la pista che porterebbe all'Inter, che apprezza il giocatore, sarebbe in salita: troppo dura la concorrenza della big di Premier, Real, Barca e Bayern. Tutte corazzate che si sono interessate al centrale del Palace. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Terremoto in casa Genoa: rescissione per Ottolini, la Juventus attende

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Juve su Spalletti, il tecnico ha cambiato idea? "Difficile pensare di giocare contro il Napoli"

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:06
Genoa, Diego Lopez nuovo Chief of Football
16:20
Inter, si complica la pista Guehi
15:45
Liverpool, Slot non si sente in discussione: "Sento la fiducia del club"
14:47
Lione, Fonseca approva Endrick: "Quelli bravi..."
13:48
Ramsey risolve il suo contratto con il Pumas