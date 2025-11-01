Inter, si complica la pista Guehi

L'Inter continua a pensare al futuro. I nerazzurri la prossima estate dovranno inserire almeno un difensore centrale vista la probabile partenza di Francesco Acerbi. Uno dei nomi più chiacchierati in questo periodo è quello di Marc Guehi. Il difensore inglese del Crystal Palace è in scadenza e ha già fatto sapere ai londinesi che non rinnoverà il suo contratto. Per questo motivo, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, la pista che porterebbe all'Inter, che apprezza il giocatore, sarebbe in salita: troppo dura la concorrenza della big di Premier, Real, Barca e Bayern. Tutte corazzate che si sono interessate al centrale del Palace.