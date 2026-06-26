Inter, sfida al Napoli per Anan Khalaili: i dettagli

26 Giu 2026 - 23:37
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L'Inter è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra e ha messo nel mirino Anan Khalaili. Come riportato da Sky, sulle tracce del classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise c'è da tempo anche il Napoli: il club belga lo valuta 25 milioni di euro, cifra alla quale i partenopei non si sono ancora spinti, anche se stanno continuando a lavorare per ridurre la distanza. Si prospetta dunque un duello di mercato per aggiudicarsi Khalaili, che in questa stagione ha collezionato 6 gol e altrettanti assist in 52 presenze. 

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