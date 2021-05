Inter, se Conte lascia palla a Marotta: c'è anche Allegri ma il tempo stringe

L'incertezza regna sovrana in queste ore. Ore febbrili per i tifosi nerazzurri. Ore di lavoro e di riflessioni per i dirigenti dell'Inter. Di ufficiale, ribadiamolo, non c'è ancora nulla. E di ribaltoni, negli ultimi giorni, ce ne sono stati non pochi, anche di peso. Detto questo, l'addio anticipato di Antonio Conte non è mai stato tanto possibile, probabile e vicino. E allora, comunque sia, occorre guardare avanti. Innanzitutto per quanto riguarda il capitolo management: la separazione tra il club e il tecnico non avrà ripercussioni sul gruppo dirigenziale, Marotta e Ausilio rimarranno al loro posto. A loro, nel caso, toccherà invece la ricostruzione, in linea con le indicazioni della proprietà: riduzione del monte ingaggi e saldo mercato in attivo. Su questo la posizione di Suning è chiara. Per il capitolo tecnico, al momento solo supposizioni: si va da Allegri (ma il tempo qui è veramente poco, visto che Max è corteggiato dalla Juve e pare essere molto vicino al ritorno a Torino al posto di Pirlo) a Simone Inzaghi passando per Sinisa Mihajlovic e, addirittura, Maurzio Sarri. Ipotesi sul tavolo, da vagliare. In attesa di un divorzio nell'aria ma per ora non ancora avvenuto.