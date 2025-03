C'è l'Inter davanti a tutti per Arda Guler. Con il benestare del Real Madrid. Ma l'arrivo del turco presupporrebbe, almeno dal punto di vista del Madrid, la rinuncia per i nerazzurri a Nico Paz. Il club di Perez è pronto a cedere in prestito l'ex Fenerbahce senza però perderne il controllo. Cessione in prestito, o cessione inserendo il diritto di recompra: questa l'idea dei Blancos. I contatti tra gli iberici e l'Inter risultano essere ben avviati.