Inter-Real è anche un incrocio di mercato: Eriksen-Isco, uno scambio possibile

Gli ottavi di Champions in gioco, ma non solo. L'incrocio tra Inter e Real potrebbe riguardare presto non solo in campo e non solo il destino europeo di due club che non possono fallire l'obiettivo: al di là della sfida cruciale di domani sera, tra i nerazzurri e i blancos si può profilare infatti anche un interessante incrocio in chiave mercato. Conte non "vede" Eriksen? Zidane tiene in scarsa considerazione Isco? Ecco dunque la voce che rimbalza proprio da Madrid: uno scambio subito, a gennaio. Il danese, in fondo, è sempre stato nel mirino del Real: nell'estate 2019, quando già si annunciava il suo addio al Tottenham, un futuro spagnolo sembrava essere quello più probabile per Eriksen. Isco invece è da una stagione e mezza che non trova una collocazione precisa in squadra e con il contratto in scadenza nel 2022 mette i merengues in una posizione non comoda, al di là di una clausola monstre che in questo caso, quello di uno scambio, non sarebbe di ostacolo.