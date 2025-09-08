Inter, per la porta proposto Bento dell'Al-Nassr

In casa Inter torna di moda il nome di Bento, portiere brasiliano già cercato lo scorso anno come vice Sommer. All'epoca era un calciatore dell'Athletico Paranaense e il club chiedeva 20 milioni di euro per il suo cartellino, un prezzo giudicato troppo alto dai nerazzurri che alla fine decisero di puntare su Josep Martinez. Bento finì così all'Al-Nassr ma a distanza di un anno sembra aver già molti rimpianti. Come riportato da Calciomercato.com, nel contratto del brasiliano ci sarebbe una clausola che gli consentirebbe di lasciare il club saudita a cifre ragionevoli, ragion per cui sarebbe stato proposto anche all'Inter: al momento, però, i nerazzurri non sembrerebbero interessati ad affondare il colpo.