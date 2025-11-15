Bologna, Dallinga nel mirino dello Stoccarda

Secondo quanto riportato da Stuttgarter Nachrichten, il Bologna potrebbe trovarsi a fare i conti con l'interesse dello Stoccarda per Thijs Dallinga. Dopo una prima stagione complicata, l'attaccante sta vivendo un buon momento di forma collezionando 2 gol e 4 assist in 13 partite tra Serie A ed Europa League. Il club tedesco vorrebbe provare l'assalto già nella sessione invernale di mercato: da capire quale sarà, nel caso, la risposta dei rossoblù visto che Italiano ripone molta fiducia nell'olandese. Lo Stoccarda, nel frattempo, valuta anche altri profili tra cui Arnaud Kalimuendo del Notingham Forest, Esteban Lepaul del Rennes e Romeo Vermant del Bruges.