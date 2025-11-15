Fiorentina, in difesa obiettivo Diogo Leite

Mentre Paolo Vanoli e la squadra si concentrano al Viola Park per assimilare il più in fretta possibile i nuovi concetti tattici, la dirigenza è già al lavoro per migliorare la squadra nel prossimo mercato di gennaio. L'obiettivo numero uno per il reparto difensivo sembrerebbe essere Diogo Leite, portoghese di proprietà dell'Union Berlino. L'interesse era nato già la scorsa estate, quando Comuzzo sembrava essere destinato al trasferimento all'Al-Hilal. La Fiorentina continua ad aver bisogno di rinforzarsi e non è escluso che tra qualche settimana la dirigenza torni con forza sul difensore classe 1999.