Dalla Turchia: Lookman dice sì al Galatasaray

Ademola Lookman vorrebbe raggiungere Victor Osimhen al Galatasaray. Lo scrive il quotidiano turco Fanatik, secondo cui l'attaccante dell'Atalanta avrebbe già deciso di accettare l'offerta della squadra allenata da Okan Buruk. Lo stesso quotidiano parla di un'offerta pronta per i nerazzurri da circa 40 milioni di euro e cita le parole del presidente del club giallorosso, Dursun Ozbek: "Abbiamo già una squadra fantastica, ma vogliamo continuare a migliorarla dando al nostro allenatore tutto ciò di cui ha bisogno".