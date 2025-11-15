Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Dalla Turchia: Lookman dice sì al Galatasaray

15 Nov 2025 - 20:20

Ademola Lookman vorrebbe raggiungere Victor Osimhen al Galatasaray. Lo scrive il quotidiano turco Fanatik, secondo cui l'attaccante dell'Atalanta avrebbe già deciso di accettare l'offerta della squadra allenata da Okan Buruk. Lo stesso quotidiano parla di un'offerta pronta per i nerazzurri da circa 40 milioni di euro e cita le parole del presidente del club giallorosso, Dursun Ozbek: "Abbiamo già una squadra fantastica, ma vogliamo continuare a migliorarla dando al nostro allenatore tutto ciò di cui ha bisogno".

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:21
Bologna, Dallinga nel mirino dello Stoccarda
20:20
Dalla Turchia: Lookman dice sì al Galatasaray
19:11
Roma, si lavora al rinnovo di Mancini
18:06
Como, Suwarso: "Fabregas non mi ha mai detto di voler andare via. Gli ho chiesto il suo erede"
17:13
Juventus, tutti i nomi per la difesa in vista di gennaio