Inter, per la difesa si punta Koulierakis

L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza a giugno 2026. Per questo motivo, come riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Konstantinos Koulierakis, centrale classe 2003 del Wolfsburg. Cercato dal Milan ai tempi del PAOK Salonicco, oggi la sua valutazione è di circa 25 milioni di euro: l'Inter potrebbe provarci la prossima estate, ma non è da escludere un tentativo già a gennaio per provare a bruciare la concorrenza.