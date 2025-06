Inter, per l'attacco piacciono Bonny e Hojlund

Il nuovo ciclo nerazzurro targato Christian Chivu sarà all'insegna del rinnovamento. A partire dall'attacco, reparto che i nerazzuri puntano a ringiovanire. Con gli addii di Correa e Arnautovic imminenti, sono Ange-Yoann Bonny e Rasmus Hojlund i due nomi finiti nel mirino di Marotta e Ausilio. Il Parma chiede 25 milioni per l'attaccante francese, mentre il danese dello United nelle ultime ore ha un po' raffreddato la pista. "Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto", ha dichiarato a TV 2 Sport.