Inter-Parma, i radar nerazzurri tornano su Bernabé: la situazione

L'Inter continua a tenere gli occhi su Adrian Bernabé, con il ds nerazzurro Dario Baccin che valuta con attenzione il profilo del centrocampista venticinquenne del Parma, già allenato da Chivu ai tempi gialloblù.
Già seguito dalla dirigenza milanese nell'estate 2024 e al termine della stagione 2024-25, secondo Tuttosport lo spagnolo potrebbe tornare a rappresentare una pista concreta soprattutto per via della sua situazione contrattuale, vista la scadenza fissata a giugno 2027 e lo stallo nelle trattative per il rinnovo con i gialloblù.