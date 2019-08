Inter o Juve? No, Lukaku va ai Lakers

Niente Juventus o Inter, Romelu Lukaku giocherà la prossima stagione nei Los Angeles Lakers. Avventura in Nba per l'attaccante del Manchester United? Magari, tutto è nato per scherzo su twitter con il belga che ha postato una foto con la maglia numero 34 gialloviola di Shaquile O'Neal. La franchigia californiana non si è fatta scappare l'assist e ha commentato: "Affare fatto, confermi?". Immediata la risposta di Lukaku: "Sono pronto a ricevere i passaggi di LeBron James in contropiede, anche se alcuni dicono che sono lento". Altra frecciata ai media che negli ultimi giorni non lo hanno definito molto veloce.