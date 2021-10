Inter, nessun anticipo sui tempi: Onana in nerazzurro dalla prossima stagione

Un anticipo sui tempi era stato sicuramente preso in considerazione, visto lo slot per gli extra-comunitari ancora libero e qualche dubbio sulla tenuta di Handanovic. In realtà l'accordo tra l'Inter e Onana, salvo sorprese, sarà ufficializzato a febbraio, dopo il mercato di riparazione invernale, quando il portiere camerunese dell'Ajax sarà libero di firmare per il suo nuovo club. L'approdo in nerazzurro (con Handanovic che potrebbe rimanere come vice, stile Toldo quando tra i pali nerazzurri fu promosso Julio Cesar) andrà a coronare un interesse ormai datato (qui potete leggere la relazione di un osservatore interista successiva al doppio match di Champions League del 2019 tra l'Ajax e la Juve): Onana, che tra poche settimane potrà tornare in campo dopo la squalifica successiva a un controllo antidoping che aveva rilevato la presenza nelle urine di un diuretico proibito (sostanza contenuta in un farmaco destinato a sua moglie assunto per errore), ha deciso da tempo di non rinnovare il contratto in scadenza con i lancieri e ha scelto l'Inter per rilanciarsi. Per i nerazzurri un colpo a parametro zero di sicura prospettiva.