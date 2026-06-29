Inter, Mkhitaryan: "Spero di giocare per un altro anno"

29 Giu 2026 - 14:21
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Henrikh Mkhitaryan (Inter) © Getty Images

Henrikh Mkhitaryan (Inter) © Getty Images

In attesa dell'ufficialità del rinnovo con l'InterHenrikh Mkhitaryan ha raccontato i suoi piani per il futuro nel corso di un'intervista al canale YouTube del Pyunik, squadra armena in cui il classe '89 ha mosso i suoi primi passi da calciatore. Alla domanda su come riesca a trovare la motivazione di continuare a giocare dopo una carriera così lunga, il centrocampista nerazzurro ha risposto: "Grazie ai giovani che mi seguono, mio figlio, mio padre, la mia famiglia. Non posso permettere che tutto finisca a metà, non posso non finire quello che ho iniziato. Voglio chiudere in bellezza e spero di giocare per un altro anno, dopo tutto diventerà più chiaro". 

L'ex Roma ha aggiunto: "Non voglio che la mia carriera finisca con un calcio di bassa qualità. Ogni mattina mi sveglio sentendomi benissimo, vado con entusiasmo agli allenamenti, alle partite e penso che questo è ciò che serve per rimanere ai vertici". 

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