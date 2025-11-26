Inter, Marotta: "L'autocandidatura di Simeone? Chivu resterà per tanti anni"

"L'autocandidatura di Simeone per la panchina dell'Inter? La leggo come ammirazione per la nostra società che lui conosce bene, una società all'avanguardia in Europa. Ma io auguro a Chivu di stare tantissimi anni nell'Inter". Così il presidente nerazzurro Beppe Marotta a Sky prima della sfida di Champions a Madrid contro l'Atletico del Cholo: "Chivu risponde al profilo che cercavamo ed è esattamente ciò che stavamo cercando - ha proseguito - Siamo felici di Chivu e sono convinto che potrà stare nell'Inter tantissimi anni". E a Prime Video: "Stiamo continuando il nostro cammino di risalita rispetto a qualche anno fa e lo stiamo facendo nel migliore dei modi. Abbiamo raggiunto vette importanti, la bandierina non l’abbiamo potuta mettere meglio ma credo che il percorso sia stato virtuoso sia nell’aspetto dei risultati sia su quello economico e patrimoniale, col taglio del nastro del percorso del nuovo stadio". Sulle critiche a Sommer: "Non ha bisogno di consigli, le critiche arrivano anche ai grandi portieri. Lui è stato criticato ma fa parte del gioco. C’è la massima stima per un grandissimo giocatore e professionista. Massima serenità”.