Cagliari, a gennaio serve una punta

Inizio di campionato fatto di alti e bassi per il Cagliari di Pisacane che si trova momentaneamente al 14° posto in classifica con 11 punti conquistati nelle prime 12. I sardi studiano i colpi per il prossimo mercato e mettono nel mirino una punta: l'infortunio del nuovo arrivato Belotti, che starà fuori ancora per alcuni mesi, ha creato ai rossoblu un problema in attacco che dovrà essere risolto a gennaio con l'acquisto di un riferimento offensivo. L'altro obiettivo di mercato sarà l'acquisto di una mezzala di piede mancino.