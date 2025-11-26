Barcellona, tutto fatto per il rinnovo di Eric Garcia
26 Nov 2025 - 20:34
26 Nov 2025 - 20:34
Eric Garcia resta al Barcellona. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il difensore e il club hanno raggiunto l'accordo totale per il rinnovo. Ora manca solamente l'ufficialità, che arriverà nelle prossime ore.
