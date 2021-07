Inter, l'Arsenal apre al prestito di Bellerin

MANOVRE NERAZZURRE

I Gunnersi disposti a venire incontro ai nerazzurri dopo i colloqui con l'agente dello spagnolo

Hector Bellerin fa un piccolo passo in direzione dell'Inter. Nella giornata di giovedì si è infatti tenuto l'atteso colloquio tra l'entourage dell'esterno spagnolo e la dirigenza dell'Arsenal che, stando a quanto riporta Sky Sport, ha aperto all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto, la formula alla quale puntavano i nerazzurri e che sembrava inizialmente essere stata scartata dai Gunners. La pista, che sembrava essersi un po' raffreddata, torna dunque calda.

Bellerin ha già fatto sapere all'Arsenal che considera chiusa la sua esperienza londinese: ha diverse pretendenti anche in patria (Atletico Madrid e Villareal su tutte), ma l'idea di trasferirsi a Milano per provare a non far rimpiangere Hakimi lo stuzzica parecchio. Prima di lasciarlo partire, in ogni caso, i Gunners vogliono essere sicuri di poter mettere le mani su un sostituto, considerando anche che nella scorsa stagione, pur tra alti e bassi, Bellerin ha collezionato 35 presenze, condite da un gol e quattro assist, partendo anche per sette volte con la fascia di capitano al braccio.