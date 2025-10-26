Inter, il Leeds punta Zielinski per gennaio

Dopo un anno e mezzo di Inter si possono fare i primi bilanci dell'esperienza in nerazzurro di Piotr Zielinki. Arrivato dopo lo scudetto della seconda stella a parametro zero, il polacco non è mai riuscito a prendersi il posto nella mediana dell'Inter, non lasciando grandi ricordi quando chiamato in causa. In un reparto in cui Chivu può contare su grande abbondanza, la permanenza di Zielinski non è da dare per scontata. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese infatti, il Leeds avrebbe espresso il suo interesse per il centrocampista dell'Inter. Per ora nulla di più, ma è una pista che nei prossimi mesi potrebbe farsi sempre più calda.