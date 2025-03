Inter, entro fine settimana firme sul rinnovo di Pio Esposito

Un accordo già era stato trovato, ora è arrivato il momento di mettere le firme nero su bianco. Pio Esposito entro la fine della settimana (molto probabilmente tra mercoledì e giovedì) legherà il suo destino al nerazzurro fino al 2030. L'attaccante classe 2005, attualmente in prestito allo Spezia, aveva già trovato un accordo con l'Inter per prolungare il suo contratto con tanto di adeguamento dello stipendio. Nei piani dei vertici di viale della Liberazione il più giovane dei fratelli Esposito si aggregherà alla prima squadra per il Mondiale per Club negli Stati Uniti e non è da escludere che la sua permanenza in nerazzurro possa protrarsi anche per la prossima stagione.