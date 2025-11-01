Inter, Diouf non convince: idea Frendrup per gennaio

L'Inter già proiettata al mercato di gennaio. La rosa dei nerazzurri, nonostante il buon inizio di campionato, in queste prime 13 partite stagionali ha mostrato qualche lacuna. La più evidente la mancanza di un centrocampista fisico in mezzo al campo che possa fare filtro e recuperare palloni. L'identikit, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, corrisponderebbe al profilo di Morten Frendrup. Il centrocampista danese ha da poco cambiato agenti: una mossa che spesso precede un trasferimento. In viale della Liberazione osservano interessati. Prima di sferrare l'assalto al centrocampista del Genoa però i vertici nerazzurri dovranno fare spazio in un reparto, la mediana, già parecchio affollato. Il nome in pole position per lasciare Appiano a gennaio è quello di Andy Diouf. Il francese, arrivato dal Lens in estate per 20 milioni più bonus, sta trovando pochissimo spazio e le ultime parole di Chivu su di lui suonano come una bocciatura ("Non è pronto per il calcio italiano"): un prestito potrebbe aiutare il ragazzo a crescere e ritrovare fiducia dopo tante partite viste dalla panchina.