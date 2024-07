Inter, De Vrij in Arabia e Carboni al Marsiglia per un nuovo centrale e Gudmundsson

© Getty Images

Definita l'operazione Martinez (il portiere spagnolo acquistato dal Genoa ha svolto ieri le visite mediche) e in attesa del via libera per Tessmann (c'è l'accordo con il Venezia, non ancora quello con il centrocampista americano), l'Inter lavora per sanare l'emergenza determinatasi con l'infortunio di Buchanan. Il club ha deciso di puntare non su un altro esterno: la volontà è quella di trovare un nuovo centrale difensivo. Il perché è presto detto: nel gioco delle coppie, Inzaghi può infatti contare, a sinistra, sull'abbinata Dimarco-Carlos Augusto. La duttilità del brasiliano, utilizzato sia come esterno a tutta fascia sia come terzo centrale difensivo, ha così spostato il focus di mercato sulla ricerca di un nuovo difensore: da qui l'interessamento per Buongiorno, un sondaggio però tardivo vista la trattativa già molto avanzata tra il giocatore del Torino e il Napoli, in una eventuale trattativa oltretutto complicata dalla necessità dell'Inter di dover prima vendere per fare cassa e solo poi operare in entrata. Tutto ruota ora intorno a De Vrij: il difensore olandese è finito nel mirino di alcune squadre arabe, in particolare dell'Al-Ittihad, futura destinazione di Stefano Pioli. Il club di Gedda sarebbe intanto pronto a offrire al centrale nerazzurro un ricchissimo contratto: l'Inter è pronta a cederlo per una cifra non inferiore ai 15 milioni.